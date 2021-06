Lampedusa, Vincenzo Partinico, il pescatore che ha salvato la vita a 24 migranti



Adesso ha 57 anni. Ma ne aveva solo dieci quando ha cominciato a desiderare di fare, da grande, il pescatore. Come gli altri uomini della sua famiglia. Vincenzo Partinico pochi giorni fa ha dato al mare un nuovo significato: adesso è anche l’orgoglio per avere salvato, insieme al suo giovane apprendista, la vita di 24 persone alla deriva su un barchino di vetroresina. Migranti in viaggio verso le coste italiane, forse dopo avere sbagliato rotta, su un mezzo di trasporto che imbarcava acqua e non era adatto allo scopo. Fanpage.it ha intervistato il suo protagonista.

