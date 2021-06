Lando Buzzanca ancora ricoverato, il figlio: “Dobbiamo capire se ciò che ha avuto ha lasciato danni”



Ricoverato dopo una brutta caduta in casa, Lando Buzzanca resta ancora in ospedale. A raccontarlo è il figlio che ha reso noto il motivo per il quale l’attore non è stato ancora dimesso: “I medici stanno cercando di capire se quello che ha avuto abbia lasciato danni”. La compagna Francesca, intanto, ha potuto salutarlo.

