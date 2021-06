Le ex di Aldo Montano: “L’amore con Manuela Arcuri, con Antonella Mosetti niente di importante”



Due storie d’amore durante complessivamente 10 anni quelle tra Aldo Montano e le sue ex più famose, Manuela Arcuri e Antonella Mosetti. Delle quali lo schermitore conserva ricordi diversi rispetto a quelli delle donne: “Con Manuela non ricordo grandi litigi, con Antonella non ho costruito qualcosa di importante”.

