Le prescrivono la chemioterapia ma Marisa Sacchetto non ha il cancro: a processo due medici



Un ciclo di chemio per un tumore al fegato, ma la diagnosi era sbagliata: non c’era alcun bisogno della terapia così aggressiva ed invasiva. Marisa Sacchetto, ex cantante e modella molto nota negli anni Settanta, ora porta a giudizio due medici dell’ospedale di Piove di Sacco.

