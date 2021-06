Le province italiane più vivibili per età: bene Cagliari e Ravenna, maglia nera a Napoli e Roma



Quali sono le prime province italiane per benessere dei bambino, dei giovani e degli anziani? Secondo la classifica stilata dal Il Sole 24 Ore sulla base di 12 parametri, Cagliari è il primeggia per qualità della vita dei bimbi, Ravenna è la più attraente per i giovani e quella di Trento la più vivibile per i più adulti. Male le aree metropolitane e in grande ritardo tutto il Sud.

Continua a leggere



Quali sono le prime province italiane per benessere dei bambino, dei giovani e degli anziani? Secondo la classifica stilata dal Il Sole 24 Ore sulla base di 12 parametri, Cagliari è il primeggia per qualità della vita dei bimbi, Ravenna è la più attraente per i giovani e quella di Trento la più vivibile per i più adulti. Male le aree metropolitane e in grande ritardo tutto il Sud.

Continua a leggere

Continua a leggere