Lecce, bimbo di 5 mesi picchiato e denutrito finisce in ospedale: indagata la madre



Avrebbe picchiato il figlio per mesi tanto da farlo finire in ospedale lo scorso ottobre e anche in quell’occasione avrebbe continuato a maltrattarlo. Per questo una mamma 22enne del Salento è stata accusata dalla procura di Lecce di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravati: secondo quanto emerso dalle indagini inoltre il piccolo era fortemente denutrito.

