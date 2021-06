Lecce, lancia bomba contro un’abitazione davanti a una bambina: è caccia all’uomo



Tanta paura durante la notte a Galatone, in provincia di Lecce. Un uomo la cui identità è ancora ignota ha lanciato una bomba contro la finestra di un’abitazione, rischiando di ferire una bambina piccola. In casa non c’era nessuno. Il proprietario è stato chiamato subito dopo l’accaduto. Alcuni testimoni hanno cercato di inseguire l’aggressore prima che si allontanasse in auto.

