Lee Ryan a processo per eccesso di velocità, rinviata la reunion dei Blue



Lee Ryan a processo nel Regno Unito per due reati legati all’eccesso di velocità. Lui nega di essere alla guida dell’auto e non si presenta in aula anche perché con la Pandemia si è trasferito in Spagna. Ad aprile il duetto musicale con Francesco Monte in attesa di riunirsi con i Blue per celebrare i 20 anni dalla nascita della band: “Volevamo fare qualcosa ma al momento il lockdown e il Covid ci hanno impedito di stare insieme”, racconta Duncan James.

