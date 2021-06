Leonardo Bonucci marito di Martina Maccari, la storia d’amore e la malattia del figlio Matteo



Il difensore della Nazionale italiana Leonardo Bonucci e Martina Maccari lo scorso 21 giugno hanno festeggiato il decimo anniversario di matrimonio. La coppia ha tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilda. La relazione, come dichiarato da Martina, è nata “quasi per scommessa” ma da 13 anni sono inseparabili, anche nei momenti più difficili, come la malattia del secondogenito Matteo.

Continua a leggere



Il difensore della Nazionale italiana Leonardo Bonucci e Martina Maccari lo scorso 21 giugno hanno festeggiato il decimo anniversario di matrimonio. La coppia ha tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilda. La relazione, come dichiarato da Martina, è nata “quasi per scommessa” ma da 13 anni sono inseparabili, anche nei momenti più difficili, come la malattia del secondogenito Matteo.

Continua a leggere

Continua a leggere