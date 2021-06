L’estate è arrivata: ondata di caldo con picchi di 45 gradi, le regioni da bollino rosso



Ondata di caldo nelle prossime 48 ore in Italia. Con l’anticiclone africano le temperature diventeranno incandescenti e al Sud, in particolare in Sicilia, si raggiungeranno anche i 45 gradi, ma si supereranno i quaranta anche in altre regioni del Meridione: a Catania diramata l’allerta rosso-arancione.

