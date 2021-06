L’ex cestista Gianmarco Pozzecco si sposa, cerimonia a Formentera per pochissimi invitati



Gianmarco Pozzecco, ex cestista e coach della Dinamo Sassari, si è sposato in gran segreto a Formentera. L’annuncio è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport, dove si legge che il 48enne ha pronunciato il fatidico “sì” con la sua compagna, Tanya, di origini spagnole. Alla cerimonia invitate solo dieci persone, a causa anche delle regole anti Covid, che hanno festeggiato insieme ai neo sposi con un aperitivo e una cena in un locale della nota isola delle Baleari.

Continua a leggere



Gianmarco Pozzecco, ex cestista e coach della Dinamo Sassari, si è sposato in gran segreto a Formentera. L’annuncio è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport, dove si legge che il 48enne ha pronunciato il fatidico “sì” con la sua compagna, Tanya, di origini spagnole. Alla cerimonia invitate solo dieci persone, a causa anche delle regole anti Covid, che hanno festeggiato insieme ai neo sposi con un aperitivo e una cena in un locale della nota isola delle Baleari.

Continua a leggere

Continua a leggere