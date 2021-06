L’ex fidanzata di Antonino Spinalbese: “Belen mi ha telefonato, è stata fuori luogo”



Chiara Maria Mannarino è l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese. A poche settimane dalla nascita di Luna Maria, la prima figlia dell’ex hair stylist con Belen Rodriguez, Chiara si racconta sul settimanale Di Più. Svela di essere rimasta delusa dal suo ex fidanzato, sparito dopo essersi innamorato della showgirl. Che non ha tardato ad alzare la cornetta per farsi sentire personalmente: “Ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?”.

