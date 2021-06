Liam Payne parla del periodo con gli One Direction: “Dipendevo dall’alcol e ho pensato al suicidio”



“Avevo la tipica faccia gonfia da pillole e alcol”, queste le parole di Liam Payne per descrivere la sua dipendenza dall’alcol e dalle pillole. Nel podcast di Steven Bartlett ha raccontato il suo stato d’animo mentre era membro degli One Direction. Liam ha poi confessato di aver pensato al suicidio e di sentirsi spesso come un bambino. Durante il lockdown un nuovo periodo buio: “Sono ingrassato e ho lasciato la mia ragazza Maya Henry”.

