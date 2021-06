Lo youtuber NicoForza si vaccina, il 15enne lotta contro la leucemia: “Sono davvero felice”



Il giovanissimo Niccolò Basta nel 2018 è diventato NicoForza. Quell’anno ha scoperto di soffrire di leucemia: “Non avevo ancora concluso le chemioterapie che il Covid si è catapultato nella vita di tutti. Per me è stato duro continuare a resistere e affrontare ancora tante difficoltà. Il vaccino è speranza, fiducia e amore per la vita”

Continua a leggere



Il giovanissimo Niccolò Basta nel 2018 è diventato NicoForza. Quell’anno ha scoperto di soffrire di leucemia: “Non avevo ancora concluso le chemioterapie che il Covid si è catapultato nella vita di tutti. Per me è stato duro continuare a resistere e affrontare ancora tante difficoltà. Il vaccino è speranza, fiducia e amore per la vita”

Continua a leggere

Continua a leggere