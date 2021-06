L’Oms ha approvato il vaccino cinese Sinovac-CoronaVac: efficacia al 51% contro i sintomi



L’Organizzazione mondiale della sanità ha concesso il via libera per l’uso d’emergenza al vaccino anti-Covid cinese Sinovac-CoronaVac. Secondo i test il farmaco ha prevenuto la malattia sintomatica nel 51% di quelli vaccinati e la morte nel 100% della popolazione studiata. I suoi facili requisiti di stoccaggio lo rendono ideale per il programma Covax.

