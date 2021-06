Loredana Berté: “La fesseria più grande? Lasciare la mia carriera per seguire Borg”



Loredana Berté non vede l’ora di tornare su un palco: “I miei concerti mi mancano come l’aria”, racconta al Corriere della Sera. Racconta l’entusiasmo del duetto con Emma Marrone, che adora: “È la mia bambina, io la sua mamma rock”, e dà uno sguardo al passato, ripensando a gioie e dolori del suo percorso, oltre ad una vita sentimentale parecchio tormentata. Ad oggi ciò di cui si pente di più è di aver messo da parte la musica per un amore, che non ha avuto nemmeno un lieto fine.

