“Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano per colpa di Romina Power”, il cantante chiarisce



Ennesimo gossip che parla di una presunta rottura tra la Lecciso e Al Bano a causa della Power, che sarebbe “da tempo ormai tornata a far parte della vita del suo ex marito”. Nulla di vero, assicura Carrisi: “Non so come escano queste bufale, Loredana non è andata via e Romina è nel suo trullo”.

