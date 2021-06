L’oroscopo del giorno 25 giugno 2021: Cancro e Scorpione sanno bene ciò che vogliono



Con l’oroscopo di oggi, venerdì 25 giugno 2021, direi che ciascuno avrà ben chiare le lotte che desidera intraprendere. Giove trigono al Sole e la Luna in Capricorno ci rendono sicuri e solidi nei nostri desideri: come individui che non hanno alcuna intenzione di mollare il colpo se si tratta di far valere i propri diritti!

