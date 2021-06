L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 giugno 2021: Gemelli e Bilancia tornano a pensare positivo



L’oroscopo della settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 giugno 2021 non vedrà grandi cambiamenti nel cielo astrologico. Continuiamo ad amare dolcemente grazie a Venere nel segno del Cancro ma a desiderare ardentemente grazie a Marte in Leone. Anzi, per fortuna, Mercurio in Gemelli che torna in moto diretto ci rende chiacchieroni e curiosi ma un po’ meno malinconici e cauti.

Continua a leggere



L’oroscopo della settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 giugno 2021 non vedrà grandi cambiamenti nel cielo astrologico. Continuiamo ad amare dolcemente grazie a Venere nel segno del Cancro ma a desiderare ardentemente grazie a Marte in Leone. Anzi, per fortuna, Mercurio in Gemelli che torna in moto diretto ci rende chiacchieroni e curiosi ma un po’ meno malinconici e cauti.

Continua a leggere

Continua a leggere