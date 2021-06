L’oroscopo della settimana dal 28 giugno al 4 luglio: Leone e Ariete protagonisti del dance floor



Con l’oroscopo della settimana che va da lunedì 28 giugno a domenica 4 luglio diamo il via ufficialmente all’estate! Luglio sarà segnato da un cielo in cui il Leone e tutti i segni di fuoco saranno i protagonisti indiscussi. Dal 28 giugno Venere raggiunge Marte in Leone appunto e sembra voler tagliare il nastro delle energie estive. Flirt e divertimento senza freni, soprattutto per i segni di fuoco.

