L’oroscopo dell’estate 2021: a Luglio trionfano i segni di fuoco e ad Agosto quelli di terra



L’oroscopo dell’estate è sempre letto con grande attenzione perché, diciamocelo, avere i pianeti a favore nei mesi del divertimento, del relax e dei flirt non è per nulla male! Per riassumere, posso subito dirvi che sia Venere che Marte, ovvero l’amore dolce e quello più erotico, saranno a favore del Leone e dei segni di fuoco nel mese di luglio e della Vergine e dei segni di terra nel mese di agosto.

Continua a leggere



L’oroscopo dell’estate è sempre letto con grande attenzione perché, diciamocelo, avere i pianeti a favore nei mesi del divertimento, del relax e dei flirt non è per nulla male! Per riassumere, posso subito dirvi che sia Venere che Marte, ovvero l’amore dolce e quello più erotico, saranno a favore del Leone e dei segni di fuoco nel mese di luglio e della Vergine e dei segni di terra nel mese di agosto.

Continua a leggere

Continua a leggere