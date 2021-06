L’oroscopo di oggi 1 giugno 2021: Cancro e Scorpione hanno grandi sogni



Nell’oroscopo di oggi, martedì 1 giugno 2021, la Luna passa nelle prime ore del mattino da Acquario a Pesci e quindi sarà per diverse ore in congiunzione a Giove, pianeta dell’ottimismo. Anche Marte in trigono a Nettuno aiuta i grandi progetti a prendere forma. Qualche volta l’ideale supererà la realtà ma va benissimo così!

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, martedì 1 giugno 2021, la Luna passa nelle prime ore del mattino da Acquario a Pesci e quindi sarà per diverse ore in congiunzione a Giove, pianeta dell’ottimismo. Anche Marte in trigono a Nettuno aiuta i grandi progetti a prendere forma. Qualche volta l’ideale supererà la realtà ma va benissimo così!

Continua a leggere

Continua a leggere