L’oroscopo di oggi 10 giugno 2021: cambiamenti in vista per Gemelli e Acquario



L’oroscopo di oggi giovedì 10 giugno 2021 è quello del grande giorno: intorno all’ora di pranzo in Italia ci sarà l’eclissi di Sole con il Sole e la Luna che si incontrano a 19° e per segno dei Gemelli. Come sempre le eclissi indicano un momento di grande cambiamento, una nuova rotta dalla quale non si può più tornare indietro. In questo caso credo che abbiamo a che fare con le parole: l’ascolto ma anche il bisogno di dare giusti termini a qualsiasi condizione.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi giovedì 10 giugno 2021 è quello del grande giorno: intorno all’ora di pranzo in Italia ci sarà l’eclissi di Sole con il Sole e la Luna che si incontrano a 19° e per segno dei Gemelli. Come sempre le eclissi indicano un momento di grande cambiamento, una nuova rotta dalla quale non si può più tornare indietro. In questo caso credo che abbiamo a che fare con le parole: l’ascolto ma anche il bisogno di dare giusti termini a qualsiasi condizione.

Continua a leggere

Continua a leggere