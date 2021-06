L’oroscopo di oggi 15 giugno 2021: Sagittario e Ariete ritrovano la vitalità



Con l’oroscopo di oggi, martedì 15 giugno 2021, troviamo una nuova quadratura perfetta tra Saturno e Urano. Questa quadratura, che segna la caratteristica principale di questo 2021, serve ad indicarci la necessità di rivedere, riprogrammare tutta la nostra attività lavorativa e, di conseguenza, economica. Urano in Toro vuole mettere in discussione la stabilità lavorativa e di guadagno rispetto ad una struttura sociale che ha bisogno di evolvere. Per fortuna Saturno è in Acquario ed indica proprio l’evoluzione anche delle regole sociali.

