L’oroscopo di oggi 29 giugno 2021: Pesci e Cancro sentono emozioni forti



L’oroscopo di oggi, martedì 29 giugno 2021, vede avvicinarsi un momento di grande tensione emotiva. Già nella giornata di oggi ci sono sia la Luna sia il Sole in segni di acqua, famosi per sentire in profondità anche le tensioni. Marte poi, pianeta delle energie ma anche dei nervosismi, si sta avvicinando al momento nel quale sarà contemporaneamente opposto a Saturno e quadrato ad Urano. Diciamo che questa posizione amplificherà la sua ben nota caratteristica di pianeta delle esplosioni emotive!

