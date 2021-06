L’oroscopo di oggi 4 giugno 2021: Ariete e Sagittario scalpitano



L’oroscopo di oggi, venerdì 4 giugno 2021, vede la Luna nel deciso e forte segno dell’Ariete ma soprattutto Marte che si pone in opposizione a Plutone. Questa opposizione indica una tensione nell’azione ma anche nel rapporto con gli altri, come se facessimo fatica a fidarci e a vivere con naturalezza mentre, contemporaneamente, abbiamo bisogno che il mondo fuori ci riconosca. In tutti i casi è consigliatissima una certa cautela prima di prendere decisioni importanti!

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, venerdì 4 giugno 2021, vede la Luna nel deciso e forte segno dell’Ariete ma soprattutto Marte che si pone in opposizione a Plutone. Questa opposizione indica una tensione nell’azione ma anche nel rapporto con gli altri, come se facessimo fatica a fidarci e a vivere con naturalezza mentre, contemporaneamente, abbiamo bisogno che il mondo fuori ci riconosca. In tutti i casi è consigliatissima una certa cautela prima di prendere decisioni importanti!

Continua a leggere

Continua a leggere