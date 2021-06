L’oroscopo di oggi 7 giugno 2021: Toro e Capricorno rivedono i loro bisogni emotivi



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 7 giugno 2021, la Luna si trova nel segno del Toro che, insieme a venere nel Cancro, è perfetta per disegnare armonia, femminilità, sensibilità e dolcezza nel cielo astrologico. Se non fosse che questa Luna si aggira attorno a Urano e quindi è quadrata a Saturno per buona parte della giornata. Per questo i bisogni del Toro restano ma cambia il modo di affrontarli. E’ un’ottima cosa!

