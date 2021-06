L’oroscopo di oggi 8 giugno 2021: Toro e Pesci sono particolarmente dolci.



Nell’oroscopo di oggi 8 giugno 2021 godiamoci la dolcezza di Venere in Cancro e della Luna nel segno del Toro, particolarmente potente oggi perché in trigono a Plutone. I due pianeti femminili infatti si trovano in segni zodiacali che esaltano la femminilità, la maternità e la dolcezza. Questo è perfetto soprattutto perché le tensioni del pre eclissi di Sole (del 10 giugno) sono davvero importanti.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi 8 giugno 2021 godiamoci la dolcezza di Venere in Cancro e della Luna nel segno del Toro, particolarmente potente oggi perché in trigono a Plutone. I due pianeti femminili infatti si trovano in segni zodiacali che esaltano la femminilità, la maternità e la dolcezza. Questo è perfetto soprattutto perché le tensioni del pre eclissi di Sole (del 10 giugno) sono davvero importanti.

Continua a leggere

Continua a leggere