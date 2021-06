Luca Argentero e Cristina Marino sposi in segreto, fuga in sidecar dopo il “sì”



La coppia ha deciso di sposarsi senza troppi clamori nella località umbra di Città del Pieve. Presenti alla cerimonia in comune solo i testimoni e un fotografo. Dopo le nozze i due sono fuggiti in sidecar, prima dei festeggiamenti con pochi amici e famigliari. Il sindaco della città: “ho visto in loro l’entusiasmo”.

Continua a leggere



La coppia ha deciso di sposarsi senza troppi clamori nella località umbra di Città del Pieve. Presenti alla cerimonia in comune solo i testimoni e un fotografo. Dopo le nozze i due sono fuggiti in sidecar, prima dei festeggiamenti con pochi amici e famigliari. Il sindaco della città: “ho visto in loro l’entusiasmo”.

Continua a leggere

Continua a leggere