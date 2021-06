L’ultimo addio a Laura e Peter, fissati i funerali per la coppia uccisa dal figlio Benno Neumair



Fissati i funerali di Laura Perselli e Peter Neumair, la coppia di Bolzano uccisa lo scorso 4 gennaio dal figlio Benno, poi reo confesso. La cerimonia è stata fissata in Duomo per il 18 giugno, alle ore 11. Saranno funerali pubblici ma le telecamere non saranno ammesse. Intanto esce definitivamente fuori dall’indagine l’amica di Benno che lo aveva aiutato la sera del delitto.

