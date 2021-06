Lutto all’Oltremare di Riccione, il delfino Veera muore a 43 anni



L’anziano esemplare ospitato nel parco tematico di Riccione aveva vissuto anche in Finlandia e in Grecia. All’Oltremare si era inserita in un gruppo di 5 femmine della stessa specie. Veera sarebbe morta per arresto cardicircolatorio. La durata media della vita di questi animali è di circa 30 anni.

Continua a leggere



L’anziano esemplare ospitato nel parco tematico di Riccione aveva vissuto anche in Finlandia e in Grecia. All’Oltremare si era inserita in un gruppo di 5 femmine della stessa specie. Veera sarebbe morta per arresto cardicircolatorio. La durata media della vita di questi animali è di circa 30 anni.

Continua a leggere

Continua a leggere