Maddalena Corvaglia: “Fidanzata con Paolo Berlusconi?”, la risposta ai fan su Instagram



Negli ultimi giorni l’indiscrezione di una relazione in corso tra Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si è fatta sempre più insistente. A lanciare il gossip è stata la rivista Novella 2000. In queste ore, la showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia ha ritenuto opportuno intervenire sul suo profilo Instagram per fare chiarezza. Ecco quanto ha dichiarato.

Continua a leggere



Negli ultimi giorni l’indiscrezione di una relazione in corso tra Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si è fatta sempre più insistente. A lanciare il gossip è stata la rivista Novella 2000. In queste ore, la showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia ha ritenuto opportuno intervenire sul suo profilo Instagram per fare chiarezza. Ecco quanto ha dichiarato.

Continua a leggere

Continua a leggere