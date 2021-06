Madre e figlia trovate impiccate in casa, Mariolina aveva comprato le corde dal ferramenta



Dagli accertamenti investigativi raccolti in questi giorni dai carabinieri è emerso che nelle ore precedenti al fatto Mariolina Nigrelli si era recata da un ferramenta della zona dove ha comprato delle corde che poi sarebbero servite per attuare il tragico gesto. Per impiccarsi e sollevare il corpo della figlia la donna avrebbe utilizzato un verricello automatico installato nel casolare.

