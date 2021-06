Magrini (Aifa): “Ripeteremo vaccino covid ogni anno, ai guariti una sola dose dopo 6 mesi”



“Verosimilmente” dovremo vaccinarci ogni anno contro il Covid, lo ha spiegato il direttore dell’agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini. Gli esperti infatti stanno studiando vaccini di seconda generazione che avranno una dose modificata per adattarsi alla situazione ogni anno. I guariti dal Covid invece devono evitare la seconda dose per non affaticare il sistema immunitario.

