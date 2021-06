Maltempo, allerta meteo giovedì 17 giugno in 3 regioni: l’elenco delle zone a rischio



La Protezione Civile, per la giornata di domani, ha diramato l’allerta gialla per possibili temporali limitatamente alla fascia appenninica delle Marche, per l’intera Umbria e per le zone della Marsica e del Bacino dell’Aterno in Abruzzo; qui, inoltre, l’allerta gialla riguarderà anche il rischio idrogeologico.

