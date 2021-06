Maltempo, allerta meteo per temporali martedì in tre Regioni: l’allerta della Protezione civile



Per la giornata di domani, martedì 29 giugno 2021, prevista allerta meteo gialla per temporali in Lombardia, Piemonte e Veneto. L’allerta meteo-idro avvisa che è possibile trovarsi in situazione di pericolo. Sul sito della Protezione Civile è possibile consultare il bollettino di criticità per la giornata di domani.

