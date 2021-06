Maltempo, allerta meteo venerdì 11 giugno in 8 regioni: l’elenco delle zone a rischio



Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 11 giugno, una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su otto regioni. Valutata inoltre una allerta gialla per rischio idraulico sulla Basilicata e una allerta per rischio idrogeologico su cinque regioni.

Continua a leggere



Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 11 giugno, una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su otto regioni. Valutata inoltre una allerta gialla per rischio idraulico sulla Basilicata e una allerta per rischio idrogeologico su cinque regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere