Maltempo con temporali, allerta meteo domani 9 giugno: l’elenco delle regioni a rischio



Maltempo su gran parte dell’Italia. Per la giornata di domani, mercoledì 9 giugno 2021, sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su parte di Piemonte, sull’intero territorio di Campania e Calabria, su parte di Basilicata e Sicilia.

