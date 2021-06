Maltempo in Piemonte, bomba d’acqua su Cuneo: blackout e strade allagate



Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Piemonte, in particolare la zona di Cuneo e di Racconigi dove una bomba d’acqua nel pomeriggio ha provocato forti disagi alla viabilità, allagamenti e temporanei blackout. In azione i vigili del fuoco. Allerta gialla anche domani per ulteriori nubifragi, attesi alle prime ore del mattino.

