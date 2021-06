Maltempo, nubifragi su Torino: allagamenti a Vanchiglia e Barriera di Milano



Ondata di maltempo ha colpito in queste ore il Piemonte con una raffica di temporali e vere e proprie bombe di acqua che hanno interessato Torino e tutta l’area del capoluogo. Segnalazioni di allagamenti sono giunti in particolare dai quartieri di Vanchiglia e Barriera di Milano dove si registrano molti problemi per la viabilità stradale.

