Mamma e figlia impiccate, autopsia rafforza tesi omicidio-suicidio. Il biglietto: “Porto via con me Alessandra”



Mariolina Nigrelli, 40enne, e la figlia, 14 anni, erano state ritrovate impiccate nell’abitazione rurale di famiglia nella giornata di sabato scorso. A compiere la tragica scoperta è stato il marito della donna che non aveva più sue notizie da diverse ore. La donna ha lasciato tavolo della cucina della casa in paese in cui la famiglia viveva un biglietto con la scritta “porto con me Alessandra”. Oggi nella chiesa Madre di Santo Stefano di Camastra i funerali di madre e figlia.

