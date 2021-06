Marco Zennaro è stato scarcerato: l’imprenditore italiano rilasciato dopo due mesi in Sudan



L’imprenditore italiano Marco Zennaro, in carcere in Sudan da circa due mesi, è stato rilasciato in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi a suo carico, già nei prossimi giorni. Lo confermano fonti della Farnesina. Dovrà comunque restare nel Paese africano per affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto.

