Maria Zaffino di Amici è diventata nonna, il dolce messaggio al nipotino



Per tanti anni ballerina di Amici, Maria Zaffino è diventata nonna a 43 anni. La figlia Chiara ha partorito un maschietto si nome Leonardo: “Ti ama già immensamente”. A Fanpage.it, aveva confessato che accetterebbe di tornare ad Amici come giudice: “Non smetterò di lavorare per fare solo la nonna, mia figlia non vorrebbe”.

