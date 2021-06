Maria Zaffino: “Sarò nonna, ma tornerei ad Amici come giudice. Le liti? Non sono truccate”



Maria Zaffino, per dieci anni assistente e ballerina professionista nel talent di Maria De Filippi, si racconta a Fanpage.it: “Amici è cambiato moltissimo, ma non direi di no: tornerei come giudice. Le liti? Sono vere, gli allievi devono ringraziare i prof che li attaccano”. A breve diventerà nonna, ancora giovanissima: “Ma non smetterò di insegnare danza, mia figlia non lo vorrebbe mai”.

