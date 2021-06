Marica Pellegrinelli e Marco Borriello, nuovi avvistamenti a Ibiza per la coppia di “amici”



La ex di Eros Ramazzotti e lo storico ex calciatore di Milan, Roma e Juventus, oggi nella dirigenza dell’Ibiza, si ronzano intorno da diverso tempo e, di avvistamento in avvistamento, si arriva all’ultimo in ordine di tempo: quello al Cala Bassa Beach Club dell’isola iberica per festeggiare il compleanno di lui.

Continua a leggere



La ex di Eros Ramazzotti e lo storico ex calciatore di Milan, Roma e Juventus, oggi nella dirigenza dell’Ibiza, si ronzano intorno da diverso tempo e, di avvistamento in avvistamento, si arriva all’ultimo in ordine di tempo: quello al Cala Bassa Beach Club dell’isola iberica per festeggiare il compleanno di lui.

Continua a leggere

Continua a leggere