Martina Stavolo, cantante di Amici 8: “Ho abbandonato la musica per fare la psicologa”



L’ex cantante di Amici 8, Martina Stavolo, racconta a Fanpage.it la decisione di abbandonare la musica e la scelta di diventare psicologa. “Un giorno ho capito che quella vita non faceva per me, così ho deciso di riprendere gli studi, interrotti dopo i provini”. Martina oggi dice di essere di nuovo felice. E dopo il divorzio, spera di incontrare “la persona giusta”. Su Amici confessa: “Lo rifarei, ma non rifarei tutto come prima. Ora sono cresciuta”.

Continua a leggere



L’ex cantante di Amici 8, Martina Stavolo, racconta a Fanpage.it la decisione di abbandonare la musica e la scelta di diventare psicologa. “Un giorno ho capito che quella vita non faceva per me, così ho deciso di riprendere gli studi, interrotti dopo i provini”. Martina oggi dice di essere di nuovo felice. E dopo il divorzio, spera di incontrare “la persona giusta”. Su Amici confessa: “Lo rifarei, ma non rifarei tutto come prima. Ora sono cresciuta”.

Continua a leggere

Continua a leggere