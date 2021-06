Massimo Colantoni di Temptation Island diventa cantante: il primo singolo è per la sua ex



È stato uno dei protagonisti della sesta edizione di Temptation Island e adesso Massimo Colantoni si è cimentato in una nuova avventura, incidendo il suo primo singolo musicale. La canzone si chiama “Noi eravamo” ed è dedicata, come si evince dal titolo, alla sua ex. Difficile capire a chi sia destinato il brano se a Sonia Onelli, con cui la frequentazione dopo il reality è durata qualche mese o, come è più probabile, a Ilaria Teolis, la sua fidanzata ai tempi del “viaggio nei sentimenti” di Canale 5.

