Matteo Cecconi, 11 sconosciuti in chat con lui mentre moriva. Il padre: “Nessuno lo ha salvato”



Sui è ucciso in Dad ingerendo nitrito di sodio. Mentre moriva, Matteo Cecconi era collegato con undici sconosciuti di un forum pro-suicidio. “Nessuno lo ha fermato – spiega il padre Alessandro -. Mio figlio non ha deciso in quella chat di morire, ma ha trovato dei facilitatori. Assurdo che un sito del genere sia stato solo oscurato”

