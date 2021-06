Matteo Diamante: “Ignazio Moser ha avuto una vita molto facile all’Isola dei Famosi”



Matteo Diamante ha criticato la tempistica con cui Ignazio Moser è entrato in gioco e si è lamentato di come il gruppo abbia accolto l’arrivo del compagno di Cecilia Rodriguez: “Avrei preferito avere un ingresso all’Isola come il suo. Cioè essere accolto nel gruppo così come è stato accolto Ignazio”.

