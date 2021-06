Matteo Ranieri rompe il silenzio sulla storia con Sophie Codegoni: “Dovevo accorgermi di certe cose”



Non sono ancora note le vere ragioni che hanno spinto Matteo Ranieri e Sophie Codegoni a lasciarsi. A rompere il silenzio è l’ex corteggiatore che, pur nominando mai la ex tronista che lo ha scelto a Uomini e Donne, le lancia una frecciatina: “Avrei voluto accorgermi meglio di certe cose per prevenire problemi nel futuro”.

